В ПВТ разрешат деятельность криптоброкеров

Наблюдательный совет ПВТ утвердил «Правила осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг по осуществлению сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) в интересах других лиц». В результате на рынке криптовалюты в Беларуси появятся криптоброкеры, пишет officelife.media.

Документ уточняет, что оказывать услуги по осуществлению сделок с токенами в интересах других лиц могут резиденты ПВТ, в бизнес-проектах которых заявлен один из видов деятельности:

деятельность с использованием токенов, содержащую признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов.

Эти криптоброкеры наделяются правом оказывать услуги по осуществлению сделок (операций) с токенами в интересах других лиц. В результате криптоброкеры могут от своего имени, но только по поручению и за счет клиентов, совершать операции по приобретению, отчуждению и обмену токенов. Такие операции можно проводить только через операторов криптоплатформ — резидентов ПВТ. Это значит, что покупать/продавать/обменивать токены на иностранных криптоплатформах криптоброкерам не разрешается.

Юрлица, которые намерены стать криптоброкерами, должны сформировать уставный фонд в размере не менее 500 тысяч белорусских рублей. Работники криптоброкера обязаны иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории.