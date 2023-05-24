Windows 11 получит встроенную поддержку RAR и других архивов

Вице-президент и директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) сообщил в своём блоге о том, что совсем скоро в Windows 11 появится встроенная поддержка форматов tar, 7-zip, rar, gz и других.

«Мы реализуем встроенную поддержку дополнительных форматов архивов, включая tar, 7-zip, rar, gz и многие другие, используя проект libarchive с открытым исходным кодом, — рассказал Панос Панай. — Как следствие, пользователи получат улучшенную функциональность архивов в рабочем окружении Windows ». Представитель Microsoft сообщил, что поддержка новых форматов появится в новой тестовой сборке ОС позднее на этой неделе.

Добавление встроенной поддержки форматов tar, 7-zip, rar, gz и других будет очень полезно для пользователей Windows 11, так как больше не придётся устанавливать сторонние приложения для работы с этими файлами.