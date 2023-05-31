БГУ стал чемпионом среди вузов стран СНГ по итогам Международной олимпиады «IT-Планета»

БГУ стал чемпионом среди вузов стран СНГ по итогам XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023». Финал мероприятия проходил с 26 по 29 мая в Сочи (Россия), сообщает пресс-служба вуза.

БГУ впервые получает такую высокую награду. Данный титул университет завоевал среди 150 высших учебных заведений Беларуси, России и Казахстана за показательные выступления студентов ФПМИ в одном из самых масштабных IT-соревнований России.

Участники соревновались за первенство в конкурсах по 13 актуальным направлениям: робототехника, программирование на производстве, сетевые технологии, веб-дизайн, разработка мобильных приложений, 3D-моделирование, базы данных, разработка электронных курсов, администрирование ОС Astra Linux и РЕД ОС, информационная безопасность, виртуальная реальность и конкурс социальных проектов «Неограниченные возможности», направленный на улучшение жизни людей с инвалидностью.

Абсолютными победителями в номинации «Разработка мобильных приложений» по итогам финальных испытаний стали студенты 3 курса ФПМИ БГУ Илья Гордей и Артем Шунейко с проектом «AI ассистенты для компаний».

Второе место в категории «Базы данных (PostgreSQL)» занял студент 2 курса ФПМИ Ян Сенин. Он отвечал на семь теоретических вопросов и набрал 52 балла из 60 возможных.

Всего в отборочных этапах соревновались более 23 тысяч участников. Организатором международного турнира является Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных технологий «IТ-Планета». Соревнование направлено на выявление и поддержку способных студентов и молодых специалистов в области информационных технологий.