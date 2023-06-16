Тонкий корпус, большой аккумулятор и отличная 50МП камера: в Беларуси появился HUAWEI nova Y91

В продаже в Беларуси появился новый стильный бюджетный смартфон с емкой батарею на 7000 mAh и 256ГБ внутренней памяти, а также великолепным 6,95-дюймовым дисплеем HUAWEI FullView. Несмотря на столь мощный аккумулятор, толщина смартфона всего 8,9 мм. Благодаря культовому дизайну Huawei Starry Circle, смартфон выглядит стильно и буквально притягивает взгляды.

Его сдвоенная 50МП камера под управлением искусственного интеллекта делает замечательного качества снимки, а фирменная оболочка EMUI 13 позволяет максимально комфортно адаптировать работу HUAWEI nova Y91 под предпочтения пользователя.

Обладая всеми достоинствами HUAWEI nova Y серии – большим экраном и емкой батарей, HUAWEI nova Y91делает еще один шаг вперед благодаря стильному дизайну и превосходной производительности программного и аппаратного обеспечения. Этот смартфон работает так же превосходно, как и выглядит.

Изысканный дизайн фотомодуля: красота и эффективность

Визитная карточка HUAWEI nova Y91 – потрясающая эстетика дизайна Starry Circle, в котором выполнен фотомодуль смартфона. Встроенные в круг камеры создают ощущение эстетической симметрии, придавая смартфону премиальный внешний вид.

HUAWEI nova Y91 с ярким 6,95-дюймовым экраном благодаря тонкому корпусу удобно помещается в руке. Цвета «Лунное серебро» и «Сияющий черный» придают этому телефону очаровывающую элегантность.

Большая батарея и много внутренней памяти

Емкость аккумулятора HUAWEI nova Y91 в 7000 мАч обеспечивает смартфону непревзойдённое время автономной работы. Батарея телефона – двухэлементная с высокой плотностью энергии, что дает ей долгий срок службы.

Смартфон комплектуется зарядным устройством HUAWEI SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Безопасность батареи HUAWEI nova Y91 контролируется искусственным интеллектом, который также следит за процессом зарядки и имеет 20-уровневую систему защиты.

Внутренней памяти смартфона объемом 256ГБ с лихвой хватит для установки любимых приложений, игр, скачивания необходимых файлов для работы и учебы, а также видео и фильмов.

HUAWEI nova Y91 оснащен двойными симметричными стереодинамиками, которые выдают потрясающе чистый звук. Это достигается благодаря использованию технологии Histen 8.1, улучшающей качество звука и обеспечивающей захватывающий эффект присутствия при прослушивании музыки и просмотре видео.

Регулировка громкости HUAWEI nova Y91 разделена на 20 уровней, при этом на максимальном сила звука достигает 300 %, что исключает возможность пропустить важный вызов даже в шумном месте. При этом на 0,5 кратном минимальном уровне громкости можно играть и просматривать видео, не мешая другим.

Запечатлейте лучшие моменты с 50 MP двойной камерой

Мощная 50МП основная камера HUAWEI nova Y91 поддерживает режим Super Night 2.0, позволяющий ей делать великолепные ночные снимки. Алгоритм на базе искусственного интеллекта делает ярче черты лица и фон, создает качественные фотографии даже при контровом свете.

Благодаря наличию AI Snapshot камера распознает различные сцены движения и воспринимает амплитуду движущихся людей и объектов в режиме реального времени, мгновенно делает снимки, автоматически регулируя выдержку.

Фронтальная 8МП камера поддерживает портретную сегментацию, а функция AI Beauty 5.1 обеспечивает более ровный тон кожи для естественных и красивых селфи.

EMUI 13: индивидуальность и безопасное взаимодействие

Фирменная оболочка EMUI 13 отличается минималистичным и персонализированным стилем главного экрана. Проведя вверх по значку приложения, можно получить быстрый доступ к информации с помощью виджетов служб, которые можно увеличить, уменьшить или вовсе скрыть – все зависит от предпочтений пользователя.

HUAWEI nova Y91 также предлагает Центр безопасности для защиты конфиденциальности пользователей. С ними доступ к разрешениям приложений и состояние безопасности устройства стали более прозрачными и контролируемыми, чем когда-либо.

Цена и доступность

Смартфон можно приобрести в цветах «Лунное серебро» и «Сияющий черный». Смартфон с 8ГБ оперативной и 256ГБ внутренней памяти в Беларуси стоит 999 рублей, а версия 8ГБ +128ГБ – 849 рублей. Первые две недели на обе модели будет действовать специальная скидка: 100 рублей на модель с 256ГБ внутренней памяти и 50 рублей на версию со 128ГБ.