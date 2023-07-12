В России Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля в России, следует из его карточки на сайте нижней палаты парламента. Это позволит Банку России начать пилотирование цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами в августе 2023 года, сказал РБК представитель регулятора.

Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года. «Теперь нужно принять необходимые нормативные акты, и мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», — пояснил представитель ЦБ.

Банк России начал разрабатывать цифровой рубль в конце 2020 года, когда выпустил консультационный доклад для общественных обсуждений с участниками финансового и платежного рынков. С 1 апреля 2023 года он рассчитывал начать тестирование цифрового рубля с реальными операциями, однако этот срок пришлось сдвинуть из-за задержки принятия законопроекта, необходимого для внедрения крипторубля.