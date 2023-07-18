В МТС снизилась стоимость смартфонов iPhone 12 mini. Приобрести со скидкой до 220 рублей можно модели с различным объемом памяти, а также различных грейдов. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 78 рублей.

Все восстановленные смартфоны проходят ряд специальных тестов с помощью соответствующего программного обеспечения: они полностью технически исправны, в них работают все функции. На устройства действует гарантия сроком один год и обслуживаются они в официальном сервисном центре Apple.

В зависимости от внешнего вида и истории устройств каждому аппарату присваивается один из грейдов А, В или А+. Устройства грейда А+ находятся в идеальном состоянии и выглядят как новые: могут присутствовать лишь незначительные единичные микроцарапины. Устройства грейда А находятся в отличном состоянии: на них допускаются единичные микроцарапины на экране и мелкие царапины на боковых гранях корпуса. Смартфоны, соответствующие грейду B, находятся в хорошем состоянии: в них возможно присутствие мелких царапин и потертостей.

Сейчас действуют скидки на восстановленные модели смартфона iPhone 12 mini с объемом памяти 64ГБ, 128ГБ и 256ГБ всех грейдов.

Так, версия iPhone 12 mini с внутренним накопителем на 64 ГБ, Б/У, грейда В в рамках акции «Промо 2023» снижена до 1579 рублей. Выгода при этом составит 170 рублей. Также ее можно приобрести в рассрочку от 78 рублей в месяц.

Подробнее с новыми ценами и размером выгоды на восстановленные смартфоны серии iPhone 12 mini можно ознакомиться по ссылке.