БГУ рассказал о плане приема студентов в 2023 году

Всего БГУ планирует принять 4418 студентов для получения общего высшего и специального высшего образования, сообщает пресс-служба вуза.

На дневную бюджетную форму план составляет 2114 человек. Доля естественнонаучных специальностей в плане приема заявлена 63,3%, социально-экономических и гуманитарных специальностей – 36,7%. План приема на военный факультет – 73 человека.

На заочную бюджетную форму планируется принять 150 студентов. План приема на платную форму обучения выглядит следующим образом. На дневную форму заявлено 1574 мест, а на заочную форму – 507.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ подача документов будет осуществляться с 17 по 25 июля. На специальности военного факультета прием документов пройдет по 27 июля. Подача документов на платную форму будет открыта до 9 августа.

Напомним, в университете состоялось зачисление студентов на целевую подготовку. Всего зачислено 102 абитуриента на целевую подготовку, из них 98 принято по целевому конкурсу и 4 выпускника педагогических классов – по собеседованию. Абитуриентов зачислили на 22 специальности.