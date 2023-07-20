Xiaomi Redmi Note 10 Pro – со скидкой 100 рублей в МТС

В интернет-магазине и салонах связи МТС при покупке смартфона Redmi Note 10 Pro 8/256GB предоставляется скидка 100 рублей. Стоимость модели при покупке единым платежом составит 899 рублей.

Redmi Note 10 Pro – это смартфон с большим высокотехнологичным экраном и мощной квадрокамерой. В нем установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей. Он обеспечивает яркие и четкие цвета, глубокие черные тона и широкие углы обзора.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 732G, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при выполнении самых требовательных задач. Камера с основным сенсором на 108 Мп и фронтальная камера на 16 Мп работают при поддержке искусственного интеллекта. Емкий 5020 мАч аккумулятор можно зарядить до 100% всего за час благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт.

Приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB сейчас можно с выгодой 100 рублей. В рамках акции «Для всех» он доступен за 899 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год с ежемесячным платежом 81,80 рубля, а на два года – за 43 рубля.