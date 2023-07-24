БГУИР рассказал о самых популярных факультетах у абитуриентов

Завтра, в 18.00 в БГУИР завершится прием документов на дневную форму обучения за счет средств республиканского бюджета. Уже сейчас подано более 1500 заявлений, а конкурс на некоторые специальности доходит до 2-3 человек на место, сообщает пресс-служба вуза.



На первом месте по количеству принятых заявлений факультет компьютерных систем и сетей, на втором — факультет информационных технологий и управления, на третьем — факультет компьютерного проектирования. В этом году абитуриенты могут указать до 18 желаемых специальностей и расставить их в порядке приоритета.

Прием документов на платную форму получения образования — до 9 августа (включительно).