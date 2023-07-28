В МТС начались продажи смартфона Xiaomi Redmi 12

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Xiaomi Redmi 12. Новинка с большим экраном доступна в рассрочку без первого платежа с ежемесячным платежом от 34 рублей.

Xiaomi Redmi 12 – это смартфон начального уровня с плавным Full HD+ экраном и емкой батареей. Новинка также порадует большим объемом памяти: в ней установлены внутренний накопитель на 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ.

Redmi 12 оснащен большим 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460×1080 точек. Поддержка адаптивной частоты обновления кадра до 90 Гц позволит наслаждаться плавным изображением или экономить заряд батареи в зависимости от отображаемого контента. Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3 защищает дисплей от царапин и повреждений.

Для создания впечатляющих снимков и видео предусмотрена умная тройная камера с основным сенсором на 50 Мп. Его дополняют сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, который захватывает в кадр больше пространства, и макрокамера на 2 Мп, рассчитанная на съемку мелких деталей вблизи. Фронтальная 8-мегапиксельная камера поддерживает функцию разблокировки по лицу.

Новинка также располагает ИК-портом для управления бытовой техникой и разъемом для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. До двух дней автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Смартфон Redmi 12 8/256GB все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 699 рублей. Абоненты МТС могут оформить его в рассрочку, воспользовавшись акцией «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 63,60 рубля, а на два года – 34 рубля.