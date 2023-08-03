БГУИР рассказал, как платникам получить скидку на обучение и перевестись на бюджет

БГУИР рассказал о стоимости обучения в вузе и о том, как получить скидку или вовсе перевестись на бюджет.



1. Об оплате обучения



Студенты платят за обучение по частям. Четыре раза в год на расчётный счёт нужно вносить определённую сумму в сроки, указанные в договоре, который заключён между студентом и университетом.



Для оплаты обучения в банках выдают кредиты: основанием для этого будет справка из университета о стоимости обучения. Многодетные родители могут оплатить обучение семейным капиталом. Для такой цели его можно использовать досрочно.



В индивидуальных случаях БГУИР может предоставить рассрочку на обучение. Студент пишет заявление и предоставляет пакет документов, подтверждающих невозможность оплаты в срок. После этого университетом принимается решение о предоставлении рассрочки.



Подробнее о стоимости обучения и реквизитах оплаты можно узнать по ссылке.

2. О скидках



Скидка на оплату обучения в университете предоставляется студентам, которые попадают под определённые льготы. Но и у других ребят есть шансы на снижение стоимости обучения. В этом случае всё в ваших руках: скидку предоставляют тем, кто преуспел в учебной, научно-исследовательской и общественной работе.



Необходимые показатели для скидки:



- В учебно-познавательной деятельности - не менее 50 % отметок 10 и 9, а остальных отметок - не ниже 6 по итогам предшествующего года (учитываются отметки за экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы и проекты, все виды практик, предусмотренные учебным планом, отметки по не вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам с учётом округления до десятых).



- В научно-исследовательской деятельности - участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий и кружков университета, участие в университетских (республиканских, международных) конкурсах студенческих научных работ, в студенческой научно-технической конференции с собственными научными и теоретическими исследованиями, наличие научных публикаций в сборниках тезисов докладов, в научных и научно-практических изданиях и др.



- В общественной работе - участие в работе студенческих органов самоуправления, молодежных общественных объединениях, участие в составе сборных команд факультетов, университета (республики) в спортивных соревнованиях, активное (не менее трёх раз) участие в организации и подготовке культурно-массовых мероприятий в университете, занятие художественным и техническим творчеством.

Подробную инструкции о предоставлении скидок и льготах можно найти по ссылке.



Скидка - это первая ступень на пути к бюджету, на который в БГУИР можно перевестись с платной формы обучения.

3. О переводе на бюджет



Первоочередное условие для перевода - это наличие свободного бюджетного места на вашей специальности. Если оно имеется, уже после первого курса у "платника" есть возможность стать "бюджетником".



Главный критерий перевода на бюджет - высокий средний балл за последние две сессии.



Также на перевод могут претендовать студенты, достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности. К этому относятся участие в конференциях, конкурсах научных работ, олимпиадах по специальностям, научно-технических выставках, наличие материалов, опубликованных в научных или учебных изданиях.



Если для перевода на одно бюджетное место подали заявление два человека, то переведут студента с более высокой успеваемость и результатами научной и общественной деятельности.



Важно отметить, что перевод на бюджет не всегда значит обязательное распределение студента после выпуска. В Положении о распределении прописано, что распределению подлежат студенты, отучившиеся на бюджете либо весь срок, либо не менее половины срока. Соответственно, если обучение длится четыре года и студент перевёлся на бюджет после первого или второго курса, то университет обязан его распределить на работу. При переводе на бесплатную форму после третьего курса, молодой специалист отрабатывать не будет.



По состоянию на 15:00 02.08.2023 на дневную платную форму обучения подано уже 822 заявлений при плане приема - 1009. Прием документов продлится до 9 августа.