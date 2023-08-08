Назначен новый руководитель ПВТ

На сайте Парка высоких технологий в разделе "Руководство" появилась обновленная информация. Руководителем Секретариата Наблюдательного совета ПВТ стал Базанов Александр Викторович.

Заместителями начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ на данный момент являются Кирилл Залесский, Иван Жизневский и Александр Мартинкевич.

Пресс-служба ПВТ пока не объявила о новом руководителе официально, но источники, владеющие информацией сообщили, что решение было принято еще на прошлой неделе. Официальный комментарий от Парка пока получить не удалось.

Известно, что Александр Базанов окончил Полоцкий государственный университет. Работал на различных должностях в Комитете государственной безопасности, Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь, Министерстве иностранных дел и Аппарате Совета Министров Республики Беларусь. С ноября 2010 года работал директором Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь.

Реорганизация структуры Парка проходила в соответствии с Указом № 102 "О развитии Парка высоких технологий", который был подписан Александром Лукашенко 12 апреля 2023 года.