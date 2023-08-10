В МТС снижены цены на ряд смартфонов Samsung

В салонах связи и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд смартфонов Samsung. Приобрести их со скидками можно как единым платежом, так и в рассрочку. Экономия при их покупке составит до 290 рублей.

С максимальной выгодой доступны флагманы из линейки Samsung серии Galaxy S23. В смартфонах установлен мощный мобильный процессор – Snapdragon 8 Gen 2. Дисплеи флагманов надежно защищены от царапин и повреждений закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Топовый флагман Samsung Galaxy S23 Ultra оснащен большим 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с повышенным разрешением 3088x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Его основная камера имеет разрешение 200 Мп и использует технологию объединения пикселей для получения лучшего результата при съемке в темноте. В комплекте с Samsung Galaxy S23 Ultra идет электронное перо S Pen. Оно предоставляет еще больше возможностей для работы, ведения заметок, развлечений и многого другого.

Приобрести смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB можно с выгодой до 290 рублей, модель Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512GB – до 130 рублей, Samsung Galaxy S23+ 8/512GB – до 220 рублей, Samsung Galaxy S23+ 8/256GB – до 240 рублей, Samsung Galaxy S23 8/256GB – до 170 рублей, Samsung Galaxy S23 8/128GB – до 210 рублей.

Модели смартфонов Samsung со сниженными ценами и размерами выгоды представлены по ссылке.