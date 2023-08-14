В МТС начались продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

В МТС начались продажи стильных флагманов Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. Новинки можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат. А по 21 августа при их покупке можно дополнительно забрать бонус – планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE 3/32GB за 10 копеек.

Samsung Galaxy Z Fold5 – это складной смартфон-книжка, который в раскрытом виде становится похожим на планшет. Он оснащен двумя экранами: основным 7,6-дюймовым и внешним 6,2-дюймовым. Оба выполнены по технологии AMOLED 2X и обеспечивают высокое качество изображения. Усовершенствованный поворотный механизм оставляет минимальный зазор в сложенном состоянии. Устройство поддерживает работу с фирменным стилусом S Pen, который облегчает ввод рукописных заметок.

Внутри Samsung Galaxy Z Fold5 установлен мощный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Основная камера состоит из трех фотомодулей. Главный 50-мегапиксельный датчик поддерживает оптическую стабилизацию, ультраширокоугольный объектив получил сенсор на 12 Мп, а 10-мегапиксельный телефотомодуль обеспечивает трехкратный зум без потери качества. Имеются также две фронтальные камеры: на 10 и 4 Мп. Работает смартфон от аккумулятора емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy Z Fold5 12/256GB можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 6359 рублей, а модель с объемом памяти 12/512GB – за 6689 рублей. Их также можно взять в рассрочку без переплаты по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж составит от 276,48 рубля, а в рассрочку на 2 года — 298,83 рубля.

Samsung Galaxy Z Flip5 представляет собой компактный смартфон премиум-класса, корпус которого складывается пополам по горизонтали. Устройство оснащается двумя экранами. Основной 6,7-дюймовый – поддерживает разрешение Full HD+ и динамически изменяемую частоту обновления изображения до 120 Гц. Второй внешний – с диагональю 3,4 дюйма предназначен для просмотра уведомлений и работы с виджетами без необходимости открытия смартфона.

Для создания фото и видео в смартфоне-раскладушке пятого поколения от Samsung предусмотрены основная двойная камера на 12+12 Мп и фронтальная камера на 10 Мп. Функция FlexCam позволяет вести фотосъемку с нестандартных ракурсов без использования рук. Основную камеру можно запустить прямо с внешнего экрана, не открывая смартфон. Батарея емкостью 3700 мАч поддерживает быструю 25-ваттную зарядку, а также технологии беспроводной и реверсивной зарядки.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip5 8/256GB все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 3729 рублей, а версию с памятью 8/512GB – за 4069 рублей. Абоненты МТС могут оформить обе модели в рассрочку без переплат, воспользовавшись акцией «Промо 2023». При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 162,14 рубля и от 176,92 рубля соответственно.

А по 21 августа первые покупатели этих стильных флагманов получают также возможность дополнительно приобрести приятный бонус за 10 копеек — планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE 3/32GB. Количество бонусов ограничено.