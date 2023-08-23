В МТС стартовала рекламная игра "Супердети"

Каждый новый абонент, подключивший тариф «Супер Junior», получает возможность выиграть одну из двадцати умных колонок Яндекс. Станция Мини, а также главный приз — ноутбук Huawei Matebook D16.

Чтобы принять участие в рекламной игре, необходимо в период с 22 августа по 31 октября 2023 года подключиться на тарифный план «Супер Junior» и отправить бесплатный USSD *343# с полученного абонентского номера. При этом в момент отправки и в период действия игры на нем не должно быть блокировок и задолженности по оплате услуг связи.

Призовой фонд рекламной игры «Супердети» состоит из двадцати умных колонок Яндекс. Станция Мини с часами и ноутбука Huawei Matebook D16.

Розыгрыш призов пройдет в два этапа. Сначала 6 октября 2023 года в 14:00 случайным образом будут определены владельцы первых 10-ти умных колонок среди участников, зарегистрированных в период с 22 августа по 30 сентября 2023 года. 10 ноября 2023 в 14:00 оставшиеся десять колонок будут разыграны среди участников, зарегистрировавшихся с 1 по 31 октября 2023 года. В этот же день будет разыгран главный приз среди всех участников, выполнивших все условия игры и успешно зарегистрированных в период с 22 августа по 31 октября 2023 года.

Подробные правила игры «Супердети» размещены на сайте http://igra.super-junior.mts.by. Также дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии +375173887882 с 10:00 до 20:00, без выходных.

«Супер Junior» — это тарифный план, ориентированный на детей и подростков. В его абонентскую плату включены 200 минут исходящих звонков внутри сети, безлимит звонков на два любимых номера и 5 ГБ мобильного интернета без ограничений скорости. После расходования пакета трафика включается безлимит интернета на скорости до 256 Кбит/сек. Подробнее о «Супер Junior» — здесь.