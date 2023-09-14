В поиске Google появился генератор смайликов

В веб-версии поиска Google появилась возможность генерировать свои собственные комбинации смайликов — здесь дебютировала функция Emoji Kitchen, которая позволяет, например, получать сердитую тыкву, панду в ковбойской шляпе или кота в тёмных очках.

Для начала работы с инструментом достаточно ввести в поисковую строку Google запрос «Emoji Kitchen» и в блоке над поисковой выдачей нажать кнопку «Готовим вместе». Далее открывается выбор из нескольких десятков смайликов, которые объединяются в разных комбинациях, или можно поиграть с рандомизатором. Закончив эксперимент, достаточно кликнуть по результату, скопировать его в буфер обмена как изображение и вставить в качестве стикера в сообщение мессенджера или документ.

Генератор смайликов работает в мобильных браузерах и поисковом приложении Google, а значит, доступ к этой функции появился на iPhone, и комбинации свободно вставляются в iMessage. Ранее Emoji Kitchen был доступен только для пользователей Android в фирменной клавиатуре Gboard. В веб-версии, конечно, не такое большое число комбинаций, что компенсируется доступностью инструмента на большем количестве устройств.