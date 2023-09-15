Microsoft обновляет приложения «Ножницы» и «Фотографии»

Microsoft обновляет свои приложения «Ножницы» и «Фотографии», добавляя полезные функции для копирования текста со снимков экрана и добавления размытия фона к фотографиям. Инсайдеры Windows на каналах Canary и Dev теперь имеют доступ к обновленным версиям приложений «Ножницы» и «Фотографии» для Windows 11.

Тестовая версия «Ножниц» теперь имеет функцию копирования текста, которая может обнаруживать его на снимках экрана и позволяет делиться им в приложениях. Это похоже на функцию копирования текста с изображений, которая есть на современных телефонах Android или iOS. Вы также можете выбрать текст, который хотите отредактировать, прежде чем поделиться снимком экрана.

Функции Microsoft также распространяются на основное приложение Windows Photos. «Размытие фона» автоматически находит фон на фотографии, выделяет объект и размывает фон. Вы можете настроить интенсивность размытия или даже изменить размытые области.