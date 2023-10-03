iPhone 15, Galaxy S23 и Pixel 7 заморозили. Что было дальше?

Блогер TechDroider опубликовал на своем YouTube-канале видео экспериментов, которым он подверг флагманские смартфоны ведущих производителей — Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro.

Сначала автор ролика проверил работоспособность аппаратов под душем. Все участники "соревнований" без проблем справились с этой задачей, продолжив корректно работать. Даже помещение в емкость с водой никак не сказалось на выполнении смартфонами своих функций.

Затем начался основной этап испытаний: та самая емкость была помещена в морозильник на 6 часов, в результате смартфоны превратились в кусок льда. После разморозки появились некоторые проблемы: динамики начали "хрипеть" и проигрывать музыку значительно тише. Кроме того, под камерой iPhone 15 Pro Max образовался конденсат.

Через сутки, после полного просыхания, все эти последствия исчезли, смартфоны вернулись к нормальному функционированию. Единственным затруднением оказалось то, что iPhone 15 Pro Max смог начать зарядку только после перезагрузки.

Подобные тесты еще раз демонстрируют, каких успехов добились производители смартфонов в деле их защиты от воздействия окружающей среды.