Samsung представила смартфон Galaxy S23 FE

Samsung сегодня официально представила смартфон Galaxy S23 FE. В зависимости от страны в Galaxy S23 FE может использоваться или SoC Snapdragon 8 Gen 1, или Exynos 2200. Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, объем флеш-памяти – 128 или 256 ГБ.

Главный датчик основной камеры имеет разрешение 50 Мп против 12 Мп у Galaxy S21 FE. Разрешение остальных сенсоров – 10 Мп (со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123°) и 8 Мп (с телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум). Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп.

Galaxy S23 FE получил плоский экран Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,4 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Габариты новинки составляют 158 x 76,5 x 8,2 мм, масса – 209 граммов. Можно сказать, что при практически прежних габаритах смартфон стал гораздо тяжелее, так как масса Galaxy S21 FE составляет 177 граммов.

Samsung Galaxy S23 FE будет обновляться в течение 5 лет: он получит 4 больших обновления Android и еще год будут выходить обновления безопасности. Предустановленная оболочка – One UI 5.1 на базе Android 13. Аппарат получил аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт (беспроводная зарядка поддерживается), есть и защита IP68.

Продажи новинки стартуют 26 октября. Цена базовой версии 8/128 ГБ в США – 600 долларов.