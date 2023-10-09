Windows 11 остается непопулярной из-за высоких системных требований

Аналитики компании Lansweeper на основе анализа 33 млн корпоративных компьютеров пришли к выводу, что главной причиной медленного роста популярности Windows 11 являются высокие системные требования этой ОС.

Исследование показало, что необходимыми для установки Windows 11 характеристиками обладают 67.57% компьютеров: процессоры имеют тактовую частоту выше 1 ГГц, объем оперативной памяти 4 Гб, встроенной — 64 Гб. Однако оставшаяся треть парка несовместима с Windows 11. Кроме того, ИТ-службы не спешат обновляться до текущей версии ОС, т.к. установка Windows 11, а также последующие настройка и сопровождение отнимают много времени.

По данным Lansweeper самой популярной на текущий момент версией ОС Microsoft остается Windows 10, которая установлена на 80.56% ПК. У Windows 11 второе место с результатом 8.35% (год назад было 5.74%), у Windows 7 на третьем месте — 1.34%.