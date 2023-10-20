Android будет предварительно проверять все устанавливаемые приложения на наличие угроз

Чтобы защитить пользователей от потенциально опасных и явно вредоносных мобильных приложений под Android, Google разработала механизм их предварительной проверки прямо на этапе установки. И пока непонятно, можно ли будет отключить эту проверку.

Система обнаружения вредоносного ПО Google Play Protect, входящая в магазин приложений «Play Маркет», всегда имела возможность проверять устанавливаемые из сторонних источников приложения на наличие угроз, только ранее такая проверка осуществлялась в фоновом режиме. Теперь этот процесс будет производиться с полноэкранным интерфейсом и глубоким сканированием кода. Google Play Protect станет предлагать такое сканирование не при каждой установке приложения из стороннего источника, а лишь в тех случаях, когда система ранее не была с ним знакома. По результатам сканирования она сообщит пользователю, какова оценка приложения: является ли оно безобидным или содержит потенциальную угрозу.

Google даже опубликовала скриншоты интерфейса механизма сканирования, и, если верить картинкам, у пользователя будут лишь два варианта: «Сканировать приложение» или «Не устанавливать приложение». Хотя ещё есть пункт «Подробнее» (More details), под которым может скрываться опция «Пропустить». Функция сканирования приложений из сторонних источников дебютирует в Индии — эта страна лидировала в распространении вредоносного мобильного ПО в 2018 году, гласят отчёты Google.