В МТС стартовали продажи игрового смартфона Infinix GT 10 Pro

В МТС стартовали продажи мощного игрового смартфона Infinix GT 10 Pro. Девайс можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Также при покупке смартфона Infinix GT 10 Pro доступен бонус за 10 копеек — Canyon Doublebee GTWS-2.

Infinix GT 10 Pro — это мощный игровой смартфон с большим объемом памяти, футуристичным дизайном и демократичной ценой. Высокую производительность в нем обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 8050 5G, который способен разгоняться до 3 ГГц. Значительно улучшает работу приложений в фоновом режиме технология расширения памяти, которая позволяет добавлять до 8 ГБ оперативной памяти к уже установленным 8 ГБ.

Задняя панель Infinix GT 10 Pro 8/256GB оформлена в стиле киберпанк и дополнена светодиодной подсветкой, которая доступна для 5 сценариев: входящих звонков, игр, зарядки, уведомлений и включения смартфона. А если включить режим «Звук в свет», LED-индикатор начинает мерцать в ритм музыки.

Смартфон оснащен ярким 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей. Плавное изображение гарантирует высокая частота обновления 120 Гц, а молниеносный отклик в играх — частота дискретизации 360 Гц. Создавать фотографии профессионального уровня поможет тройная камера с основным модулем на 108 Мп, макромодулем на 2 Мп и сенсором глубины на 2 Мп. Для создания эффектных селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Новинка работает от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. С ее помощью зарядка с 0 до 70% происходит всего за 30 минут. Специально для геймеров реализована функция обходной зарядки, благодаря которой материнская плата может быть запитана напрямую, минуя аккумулятор, что бережет его ресурс и снижает нагрев смартфона во время долгих игровых сессий.

Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro 8/256GB можно купить за 1399 рублей при оплате сразу или от 60,90 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.

При покупке смартфона Infinix GT 10 Pro 8/256GB доступен бонус за 10 копеек — Canyon Doublebee GTWS-2.

Беспроводные наушники Canyon Doublebee GTWS-2 разработаны специально для игр, обеспечивая невероятное звучание. Благодаря низкой задержке в игровом режиме вы никогда не упустите ни одного удара. Существует также специальный режим «Музыка», который обеспечивает наилучшее качество звука. Гаджет обеспечит стабильное и энергоэффективное соединение с вашим игровым устройством через Bluetooth 5.3, что позволяет свободно передвигаться, не беспокоясь о потере связи. Благодаря мощной батарее вы сможете играть до 4 часов в одном заряде и до 37,5 часов с зарядным футляром. Вам не придется беспокоиться о том, что ваша гарнитура разрядится посреди игры. Кроме того, наушники имеют режим быстрой зарядки. Стоит отметить, что зарядный кейс имеет уникальный дизайн. Получите опыт нового уровня с Doublebee — новой настоящей беспроводной гарнитурой Canyon Gaming!

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