В МТС снизились цены на смартфон POCO M5

В салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на все три версии популярного смартфона POCO M5 с объемом памяти 4/64GB, 4/128GB и 6/128GB. По 31 декабря при их покупке можно сэкономить до 100 рублей.

POCO M5— производительный игрок:

8-ядерный процессор MediaTek Helio G99

частота обновления экрана 90 Гц

аккумулятор емкостью 5000 мАч

до 42 часов — в режиме разговоров

POCO M5 — это смартфон с емкой батареей, ярким плавным экраном и мощным процессором. Он оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для создания запоминающихся фотографий в нем предусмотрены основная тройная камера на 50+2+2 Мп и фронтальная камера на 5 Мп. Смартфон собран на основе мощного 8-ядерного процессора MediaTek Helio G99, для которого характерны высокая производительность и пониженное энергопотребление.

Дополнительно предусмотрены сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку, модуль NFC для бесконтактной оплаты, ИК-порт для управления бытовой техникой и аудиоразъём 3,5 мм. Внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч способен обеспечить до 21 часа автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения видео и до 42 часов — в режиме разговоров. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Стоимость POCO M5 4/64GB, версии с 4/128GB памяти и модели с 6/128GB памяти снижена на 100 рублей. Цены на все версии смартфонов, действующие по 31 декабря, представлены по ссылке.