В МТС поступил в продажу смартфон realme 11 8/256GB

В сети салонов и интернет-магазине МТС поступил в продажу смартфон realme 11 8/256GB. Новинку можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Смартфон realme 11 может похвастаться производительным игровым чипом, мощными камерами и быстрозаряжаемой батареей. Новинка оснащена ярким 6.4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1080x2400 пикселей. Картинка порадует плавной прокруткой, богатой цветовой палитрой и высокой детализацией. Реализован режим защиты зрения с фильтрацией синего излучения. От повреждений дисплей защищает прочное закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Для создания фото и видео в высоком качестве предусмотрена мощная основная камера на 108+2 Мп с поддержкой 3-кратного внутрисенсорного зума. Она обеспечивает высокую четкость и цветопередачу даже при слабом освещении. Большой сенсор, поддержка технологии Nanopixel Plus и умная технология Smart-ISO значительно повышают светочувствительность. Глубокие и выразительные снимки поможет получать Режим уличной фотографии. Фронтальная камера на 16 Мп позволит наслаждаться четкими селфи и видеозвонками.

Высокую производительность realme 11 обеспечивает мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, выполненный по технологии 7 нм. Специально для геймеров предусмотрена функция автоматического переключения на мобильный интернет в случае потери Wi-Fi-сигнала. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и NFC. Долго смотреть видео и играть в игры поможет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Смартфон Realme 11 8/256GB доступен за 899 рублей при оплате сразу или от 39,09 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.