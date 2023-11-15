В МТС снижены цены на смартфон Redmi 10C

В интернет-магазине и сети салонов связи МТС снижены цены на модель Redmi 10C. Доступнее стали все версии смартфона — с различным объемом памяти и в комплектации с NFC и без. По 30 ноября 2023 года приобрести их в рассрочку можно от 21 рубля в месяц. Экономия может составить до 90 рублей.

Современные смартфоны способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, считать пройденные шаги, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Многочисленные приложения увеличивают список возможностей смартфонов.

По 30 ноября в МТС действует выгодное предложение на покупку смартфонов Redmi 10C. Максимальная выгода составит до 90 рублей — при покупке Redmi 10C 4/128GB и Redmi 10C 4/128GB без NFC.

Смартфоны Redmi 10C оснащены мощным процессором, который позволяет комфортно запускать игры, различные приложения и смотреть видео в интернете. В модели используется 6,7-дюймовый IPS-экран с поддержкой частоты обновления 60 Гц и разрешением Full HD. Кроме того, дисплей смартфона оснащен стеклом Corning Gorilla Glass, которое защищает его от царапин и повреждений при падениях. Основной фотомодуль состоит из трех камер: главная камера на 50 Мп, широкоугольный объектив на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Также в стильном смартфоне Redmi 10C имеется сканер отпечатка пальцев, расположенный на тыльной стороне корпуса. Погрузиться в мир мультимедиа можно благодаря мощной акустической системе Redmi 10C, которая обеспечивает полное и яркое звучание. Смартфон Redmi 10C оснащен мощным аккумулятором на 5000 мАч. Одного полного заряда батареи смартфона хватает до 24 часов работы в активном режиме.

Перечень моделей смартфонов Redmi 10C различных конфигураций с ценами на них представлен по ссылке.