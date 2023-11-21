В Беларуси подписали соглашение о создании Международной лунной исследовательской станции

17 ноября 2023 года представители Лаборатории исследований дальнего космоса «Тяньду» и Шанхайского НИИ космического движения посетили «Великий камень». В ходе визита делегаты в демонстрационном зале ознакомились с историей, структурой управления преференциальной политикой и инвестиционной средой индустриального парка, сообщает пресс-служба «Великого камня».

В тот же день состоялись переговоры научных организаций с руководством СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и предприятия-резидента ООО «Китайско-Белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок». Стороны обсудили планы сотрудничества в области реализации совместных проектов в области космических технологий.

Кроме того, состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве в области создания Международной лунной исследовательской станции между Лабораторией исследования дальнего космоса и Китайско-Белорусским высокотехнологичным аэрокосмическим центром исследований и разработок.