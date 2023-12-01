Компания Google анонсировала новый пакет функций для Android

Google добавляет 11 новых функций в телефоны и планшеты Android, умные часы Wear OS и устройства Google TV посредством серии обновлений приложений, которые называются пакетом функций.

«Android помогает вам персонализировать ваши устройства, чтобы они стали более полезными, безопасными и доступными», — пишет Арпит Мидха из Google в своей публикации.

Новые комбинации стикеров Emoji Kitchen. Emoji Kitchen — это функция Android, которая позволяет объединять смайлы в стикеры, которыми вы можете поделиться с другими с помощью приложения «Сообщения».

Голосовые настроения в сообщениях (бета). Эта новая функция добавляет уникальный фон и движущиеся смайлы к голосовым сообщениям, созданным в «Сообщениях».

Эффекты реакции в сообщениях Google (бета). Эта новая функция превращает реакции в сообщениях в полноэкранные анимированные смайлы, чтобы вы могли «показать своим друзьям, насколько вы на самом деле взволнованы, удивлены или растеряны».

Улучшенная безопасность с помощью ключа безопасности. Android уже поддерживает аппаратные ключи безопасности, но с этим обновлением вы можете устанавливать собственные ПИН-коды для веб-сайтов и приложений, чтобы быстрее входить в систему. ПИН-код защитит ваши учетные данные, если ключ будет утерян или украден.

Слушайте описания изображений AI. Функция Talkback в Android Accessibility Suite теперь использует искусственный интеллект для создания описания изображений без точного текстового описания и чтения его вслух (независимо от источника).

Улучшения живых субтитров. Live Captions скоро будет поддерживать больше языков для телефонных звонков и мультимедиа на устройстве. И вскоре он предложит возможность отвечать текстовым ответом, который зачитывается вслух во время телефонных звонков, чтобы вы могли принимать вызовы без необходимости слышать их или отвечать голосом.

Больше средств управления устройствами умного дома. Приложение «Дом» на Wear OS теперь поддерживает больше элементов управления для совместимых устройств «умного дома». «Теперь вы можете включать и закреплять совместимые интеллектуальные устройства, такие как пылесосы и швабры, с помощью умных часов Wear OS», — говорит Мидха. «Вы также можете мгновенно настроить настроение, управляя световыми группами для ужина, времени фокусировки и всего, что между ними».

Статус «Дома» и «В гостях» на ваших часах. Теперь вы можете использовать приложение «Дом» на Wear OS, чтобы установить свой статус «Дома» или «В гостях», чтобы могли автоматически включать камеры, дверные замки, освещение и другие интеллектуальные устройства.

Assistant Routines. Пользователи Wear OS вскоре смогут запускать Assistant Routines со своих умных часов с помощью голосовой команды. Например, если у вас есть настройка режима «по дороге на работу», который помогает добраться до работы, узнать погоду и услышать расписание дня, то можете начать этот процесс, сказав: «Окей, Google, еду на работу».

Помощник с первого взгляда. На циферблат можно добавить новый ярлык «Краткий обзор помощника», чтобы вы могли быстро просматривать оповещения о погоде, новости о поездках и напоминания о мероприятиях.