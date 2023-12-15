Волонтеры БГУИР запустили образовательный проект по обучению цифровой грамотности

Волонтерский центр БГУИР дал старт обучающему проекту «Цифровая грамотность - пожилым» на базе офиса Советской районной организации РОО «Белорусский Красный Крест».

Обучающий курс состоит из 10-12 занятий, и будет проводиться для учебной группы 10-12 человек из числа пожилых людей по разработанной Волонтерским центром и ребятами-волонтерами БГУИР. Тематическая программа включает в себя основы управления мобильными мессенджерами и соц. сетями, базовые знания цифровой безопасности.

Студенты-волонтеры первого курса ФИБ Антон Шуневич и Костя Веремьев успешно провели первое практическое занятие для группы учеников серебряного возраста. Взрослые и умудренные опытом ученики были в восторге и тепло благодарили своих тьюторов. Команда волонтеров состоит из студентов разных факультетов БГУИР.

