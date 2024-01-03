В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфона Tecno Pova 5 8/256 ГБ. Теперь его можно приобрести со скидкой до 200 рублей, а минимальный платеж составит от 28 рублей в месяц. Отличным дополнением к смартфону станут беспроводные наушники Tecno. При покупке Pova 5 они предлагаются за 10 копеек.

Tecno Pova 5 примечателен необычным внешним видом и емкой батареей. Его дизайн вдохновлен эстетикой футуристичных роботов: рисунок на задней панели создает эффект объемных металлических пластин. Длительную автономную работу устройства обеспечивает емкий аккумулятор на 6000 мАч. Благодаря поддержке быстрой зарядки 45 Вт его можно полностью зарядить всего за 66 минут. А 20 минут зарядки хватит для двухчасовой беседы по телефону. Новинка оснащена ярким 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080х2460 пикселей и повышенной частотой обновления 120 Гц. Громкое и насыщенное звучание обеспечивают два стереодинамика. Фото- и видеосъемку в высоком разрешении позволит вести умная двойная AI-камера с основным модулем на 50 Мп. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Имеющийся объем оперативной памяти можно расширить до 16 ГБ с помощью технологии Memory fusion, а для добавления постоянной памяти имеется отдельный слот под карту MicroSD.

Смартфон Tecno Pova 5 8/256 ГБ доступен со скидкой до 200 рублей. Его можно приобрести за 549 рублей единым платежом или от 28 рублей в месяц — при покупке в рассрочку.

При его покупке можно дополнительно забрать полезный бонус за 10 копеек — беспроводные наушники Tecno TWS Earphone BD03. Бонусный гаджет порадует выразительными басами, эффективной работой системы шумоподавления и автономностью до 35 часов с учетом полностью заряженного кейса. Поддержка протокола Bluetooth 5.3 отвечает за стабильное соединение и быструю передачу данных.

Беспроводные наушники Tecno TWS Earphone BD03 можно приобрести отдельно за 79 рублей при оплате сразу или от 4 рублей в месяц — при покупке в рассрочку.