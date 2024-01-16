Tinder прекращает работу в Беларуси

Американская компания Match Group, владеющая популярным приложением для знакомств Tinder, приняла решение о прекращении работы сервиса в Беларуси. Данное уведомление получили пользователи из нашей страны.

Доступ к приложению в Беларуси будет ограничен с 15 февраля. Напомним, что 30 июня 2023 года сервис сообщил о прекращении работы в России.

Tinder — популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации. Возможно подключение профиля через Facebook, аккаунт Google или даже по номеру телефона. Управляется североамериканской корпорацией Match Group дочерней компанией IAC.