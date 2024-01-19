В МТС стартовали продажи смартфонов линейки Redmi Note 13

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфонов линейки Redmi Note 13. Серия представлена моделями — Redmi Note 13, 13 Pro и 13 Pro+. Смартфоны доступны в рассрочку до 24 месяцев без переплат. При их покупке дополнительно можно приобрести бонусы за 10 копеек. Оформите любую новинку через интернет-магазин МТС и ее доставят бесплатно.

Устройства серии Redmi Note 13 получили впечатляющие камеры с разрешением до 200 Мп, а экраны моделей поддерживают высокую четкость изображения уровня Full HD+.

Redmi Note 13

Модель получила яркий красочный AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Поддержка повышенной частоты обновления кадров 120 Гц позволит наслаждаться плавной картинкой. От повреждений и царапин ее дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Создавать четкие детализированные снимки поможет двойная камера с основным сенсором на 108 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Спереди расположена фронтальная камера на 16 Мп. В наличии также стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Стоимость Redmi Note 13 8/256GB составит 899 рублей при оплате сразу или от 39,09 рубля в месяц при покупке в рассрочку.

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Redmi Note 13 Pro

Смартфон может похвастаться еще более впечатляющим 6,67-дюймовым OLED-экраном с повышенным разрешением 2712х1220 пикслелей, частотой обновления 120 Гц, богатой цветопередачей и высокими показателями контрастности. А благодаря пиковой яркости до 1800 нит изображение на нем отлично читается даже в ясный день на улице. Снимки впечатляющего качества позволит получать тройная камера со сверхвысоким разрешением 200 Мп, широкоугольным сенсором на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Она работает при поддержке системы оптической стабилизации изображения, которая устраняет последствия тряски камеры и помогает добиваться четкой картинки при съемке в движении. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Стоимость Redmi Note 13 Pro 8/256GB составит 1299 рублей. Оформить новинку в рассрочку можно от 59,48 рубля в месяц.

Версию модели с памятью 12/512GB можно приобрести за 1499 рублей или от 65,18 рубля в месяц – в рассрочку.

При покупке любой модели по 4 февраля 2024 года можно дополнительно приобрести бонус за 10 копеек – фитнес-браслет Mi Smart Band 8.

Redmi Note 13 Pro+

Смартфон также оснащен премиальным 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712х1220 пикслелей и мощной тройной камерой с основным сенсором на 200 Мп. Вместе с тем, он располагает скругленными гранями и корпусом из экокожи, благодаря которым смотрится особенно привлекательно и приятно ощущается наощупь. Высокую скорость работы в нем обеспечивает производительный процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra. А поддержка ультрабыстрой зарядки мощностью 120 Вт позволит зарядить его батарею всего за 19 минут.

Redmi Note 13 Pro+ 8/256GB доступен за 1699 рублей. Оформить его в рассрочку можно от 73,87 рубля в месяц.

Модель смартфона с объемом памяти 12/512GB можно приобрести за 1899 рублей. В рассрочку ежемесячный платеж составит от 82,57 рубля.

Для покупателей этих моделей по 4 февраля 2024 года доступен бонус – фитнес-браслет Mi Smart Band 8 за 10 копеек.