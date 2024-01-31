В ПВТ приняты 44 новых резидента

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ 44 компаний, сообщает пресс-служба Парка.

Новыми резидентами Парка стали компании с компетенциями в сфере промышленности, медицины, финтеха, игровой индустрии, майнинга, туризма. К ПВТ присоединились 6 компаний с зарубежным капиталом, которые учреждены представителями Китая и России.

Среди новых резидентов ПВТ ЗАО «Инженерный Центр Ядро» – центр разработки российской технологической компании YADRO (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющей направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров.

«ТИЛКОМ» планирует разрабатывать и производить датчики, телеметрические измерительные системы, измерительные усилители для тензометрии, прикладное ПО для визуализации, которые применяются в машиностроении и электротехнической промышленности.

Компания «ВНП Бел» сконцентрируется на создании цифровых двойников зданий, сооружений, предприятий. Для удобства использования цифровых двойников будут создаваться программно-аппаратные комплексы для определения точного местоположения на объекте, визуализации и интерфейса взаимодействия с цифровым двойником.

В планах у «Блэк Солюшенс» – разработка и внедрение систем мехатроники, которые позволяют автоматизировать и роботизировать производственные процессы промышленных предприятий на основе анализа с помощью метода симуляции производственных процессов.

Свои решения в сфере медицины предлагает «АИ Софтваре». Компания намерена разрабатывать и производить собственные мехатронные универсальные ассистирующие хирургические комплексы, позволяющие осуществлять удаленные хирургические вмешательства.

Компания «Гринстер» в свою очередь займется разработкой информационной системы, предназначенной для облегчения анализа биопсии пациентов.

«Цифровая реанимация» планирует осуществлять доработку, внедрение и адаптацию ПО собственной разработки «RIAmed», в основе которого реализованы алгоритмы и технологии для сбора и обработки больших данных в режиме реального времени с медицинского оборудования с целью управления рисками при принятии врачебных решений.

Компания «ЮниАппс» продолжит разработку собственных продуктов – приложения для людей с проблемами слуха «Sound Amplifier» и приложения для контроля пульса с помощью вспышки и камеры телефона «Heart Rate Monitor».

Компания «Кристи Трэвел» планирует дальнейшую разработку и реализацию собственных кроссплатформенных мобильных приложений «GeoLoc» (наблюдение и отслеживание передвижения ребенка, а также близких и друзей с функцией обмена фотографиями и сообщениями в чате), «Camy» (видеонаблюдение за домом, офисом, магазином и другими местами с возможностью подключения бесконечного количества камер), «Digital Nanny» (приложение с использованием нейросетей для родителей с функцией наблюдения за маленькими детьми).

Международная группа компаний «VK» также представила нового резидента «ВК Решения», который будет совершенствовать блог-платформу «Дзен», социальную сеть «ВКонтакте» и бизнес-платформу «VK Tech».

Сегодня Парк высоких технологий объединяет более 1000 компаний.