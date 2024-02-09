В МТС начались продажи смартфона РОСО X6

Мощный смартфон с быстрым процессором и большим объемом памяти можно приобрести от 55,61 рубля в месяц в МТС.

РОСО X6

120 Гц Flow AMOLED-дисплей

Камера с основным сенсором 64 Мп

Мощный 8-ядерный процессор

Батарея емкостью 5100 мАч

Доступен в рассрочку от 55,61 рубля в месяц.

РОСО X6 — мощный смартфон с быстрым процессором, большим объемом памяти и топовым AMOLED-дисплеем. Девайс оснащен ярким 6,67-дюймовым экраном с поддержкой технологии Dolby Vision, который способен отображать более 68 млрд цветов. Благодаря частоте обновления 120 Гц и сверхвысокому разрешению 2712x1220 пикселей он обеспечивает плавное и детальное изображение. От царапин и случайных повреждений его защищает прочное защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Для создания эффектных фото и видео предусмотрена умная мультикамера с основным сенсором на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения. Дополняют ее сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и модуль для макросъемки на 2 Мп. При поддержке алгоритмов искусственного интеллекта она позволяет получать четкие и плавные видеоролики даже во время съемки в 4K. Для селфи и видеозвонков установлена фронтальная камера на 16 Мп.

Высокую скорость работы смартфона обеспечивает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 7s Gen 2, созданный по техпроцессу 4 нм. Комфортно работать при большом количестве одновременно запущенных приложений позволят 12 ГБ оперативной памяти. За качественный объемный звук отвечают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Долгое время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5100 мАч. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт ее можно зарядить до 100% всего за 44 минуты.

Стоимость смартфона POCO X6 5G 12/256 ГБ составляет 1279 рублей при оплате сразу или от 55,61 рубля в месяц — при покупке в рассрочку. Модель POCO X6 5G 12/512 ГБ доступна за 1479 рублей при оплате сразу. Оформить смартфон в рассрочку можно от 64,31 рубля в месяц.