«Белтелеком» рассказал об итогах работы в 2023 году

Медиабрифинг с участием Министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и руководителей предприятий связи прошел сегодня в столице. Министр подвел итоги работы отрасли в 2023 году, особое внимание уделил перспективам дальнейшего развития сферы ИКТ в Беларуси, сообщает пресс-служба «Белтелекома».

Организации связи поделились итогами года и презентовали цифровые проекты. «Белтелеком» представил мобильное приложение «Мой город», услугу «Видеоконтроль» и другие перспективные решения.

О том, каких результатов достигло предприятие, рассказал первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком» Геннадий Мельников.

В 2023 году РУП «Белтелеком» выполнены все ключевые показатели, отражающие развитие предприятия. Основные инвестиции направлялись на реализацию проектов в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. В 2023 году по всей стране построено более 7 000 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Общая протяженность современных линий связи, которые эксплуатирует «Белтелеком», составила порядка 200 тыс. километров. Продолжилось строительство ВОЛС к малым населенным пунктам с численностью домохозяйств от 50 до 100. Подходом по оптоволокну обеспечены 82% таких населенных пунктов. В 2024-м предприятие планирует выйти на показатель около 90 %.

Более 130 тыс. абонентов, проживающих в индивидуальной застройке и новых многоквартирных домах, получили техническую возможность подключиться к технологии GPON. Общее количество пользователей технологии GPON достигло 2,95 млн. К мультисервисным сетям на 1 января 2024 года подключено 3,77 млн. абонентов.

Количество активных абонентов широкополосного доступа в интернет byfly составило 2,5 млн. В мае подключен 2,5-миллионный абонент телевидения ZALA, на сегодняшний день уже более 2,53 млн зрителей смотрят ZALA. В октябре зафиксирован полуторамиллионный абонент пакетов услуг «ЯСНА», в этом же месяце в линейке «ЯСНА» появился тарифный план с рекордной скоростью интернета до 500 Мбит/с.

Одним из приоритетов предприятия является развитие надежной и доступной связи в самых отдаленных уголках. Благодаря мобильной технологии LTE «Белтелеком» подключает современные сервисы там, где имеются объективные трудности с подведением стационарных линий связи. Пакет услуг на базе сети четвертого поколения выбрали уже около 2300 домохозяйств.

Растет популярность услуги «Видеоконтроль». В минувшем году установлено 50 тыс. видеокамер, а их общее количество превысило 150 тыс. Пользуются услугой более 270 тыс. абонентов жилой застройки и почти 10 тыс. юридических лиц. Спрос на «Видеоконтроль» увеличивается как среди корпоративных клиентов, так и среди владельцев городских квартир и частных домов.

Мобильное приложение «Мой город», которое совместно развивают Министерство связи и информатизации и «Белтелеком», работает уже в 45 городах, включая два областных центра – Могилев и Витебск, еще 18 городов готовятся к запуску.

В бизнес-сегменте наиболее востребованными в 2023 году по-прежнему являлись услуги безлимитного интернета, пакеты услуг «Бизнес-кейс», «Видеоконтроль». Для своих партнеров «Белтелеком» активно создавал локальные вычислительные сети, подключал функциональную облачную АТС.

Развивалась сеть электрозарядных станций Evika. Первую ЭЗС под собственным брендом презентовали в декабре 2022 года. За первый год сеть достигла 100 электрозарядных станций. «Белтелеком» продолжит устанавливать ЭЗС в столице и городах Беларуси, чтобы сделать зарядку доступной для всех владельцев электромобилей.

В 2023 году значительно увеличился ассортимент товаров, которые абоненты «Белтелекома» могут приобрести в рассрочку. На выгодных условиях техника доступна в сервисных центрах, интернет-магазине, а также в фирменных точках продаж.

Телеканал «ЯСНАе ТV», учредителем которого является «Белтелеком», уверенно занял место в первой десятке на платформе ZALA. Телеканал выходит в эфир с 2019 года. За это время он представил зрителям 12 собственных проектов.

В 2023 году вышла первая научно-популярная книга «История электросвязи Беларуси». В ней впервые представлены неопубликованные ранее факты, документы и фотографии, которые долгое время хранились в архивах, музеях и частных фотоальбомах. На страницах издания также нашли отражение воспоминания тех, кто был непосредственным участником многих знаковых для отрасли событий.

Ярким завершением 2023 года стало открытие флагманского торгового объекта «Белтелеком» в ТЦ «Першы нацыянальны гандлёвы дом». В 2024 году планируется открыть такие же комфортные и функциональные локации во всех областных центрах.

На сегодняшний день количество услуг, которые «Белтелеком» предлагает своим абонентам, приближается к сотне. В 2024 году внимание коллектива будет сфокусировано на внедрении инноваций, модернизации и продвижении услуг, совершенствовании сетей, производственной инфраструктуры и других направлениях. В Год качества предприятие ставит задачу – работать в том же темпе, чтобы соответствовать высоким стандартам, достойным ведущего государственного оператора электросвязи.