В Беларуси появился бюджетный смартфон Huawei nova Y72 с мощной батареей, двойной камерой и актуальным дизайном

Торговые сети предложили белорусам смартфон Huawei nova Y72 с актуальным дизайном и широким набором передовых технологий по доступной цене. Его отличают вместительная батарея емкостью 6000 мАч, кнопка X для быстрого доступа к приложениям и двойная камера разрешением 50 Мп на базе искусственного интеллекта.

В Беларуси смартфон Huawei nova Y72 представлен в двух конфигурациях – на 128 и 256 ГБ. Корпус получил два цвета на выбор – черный и зеленый. Новинка уже доступна в сетях мобильных операторов и крупных ритейлеров, включая МТС, А1, «5 элемент», «Электросила» и 21век.

Космический дизайн с эффектом сияния

Дизайн Huawei nova Y72 вдохновлен изучением космоса. Поверхность корпуса имеет матовое покрытие с эффектом звездного сияния. Оно довольно практичное: не собирает отпечатки пальцев.

Необычно смотрится блок камер на задней поверхности смартфона. Как и в других моделях, он выполнен в виде звездного кольца, но имеет новое эффектное оформление. В центре находится основной модуль камеры, а в качестве «спутников» – макрообъектив и вспышка. По задумке разработчиков, они словно парят над корпусом, создавая эффекты динамичности и прозрачности, что выгодно подчеркивает тонкий корпус.

Дисплей с тонкими рамками и защитой зрения

Смартфон оснащен 6,75-дюймовым дисплеем FullView с тонкими рамками. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,26%, что позволяет комфортно смотреть видео или читать книги. Дисплей обеспечивает разрешение HD+ с 1600 на 720 пикселей.

Экран обладает функцией регулировки затемнения для плавного перехода от яркого изображения на солнце к более тусклому при искусственном освещении. Смартфон адаптируется к окружающим условиям.

Для любителей почитать предусмотрен режим электронной книги. В этом случае устройство имитирует эффект чтения настоящей бумажной книги. Предусмотрен и режим защиты зрения. Смартфон снижает излучение синего света и позволяет глазам меньше уставать благодаря точной цветопередаче.

Двойная камера с искусственным интеллектом

Huawei nova Y72 получил двойную камеру на 50 Мп на базе искусственного интеллекта. Основной модуль c разрешением 50 Мп и большой диафрагмой f/1.8 дополнен макрообъективом на 2 Мп для съемок объектов микромира. На передней стороне присутствует фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Смартфон поддерживает ночной режим и позволяет добиваться фотографий высокого качества даже при скудном освещении. Модель поддерживает технологию объединения четырех пикселей в один и размером пикселя в 1,4 мкм для более высокой детализации снимков.

При съемке динамичных и неподвижных кадров можно использовать интеллектуальное распознавание снимков, чтобы добиться высокой четкости при фиксации важных моментов. А в случае с селфи специальные алгоритмы помогут визуально разгладить кожу, выровнять ее тон или даже сузить форму лица.

Вместительная батарея с быстрой зарядкой

Huawei nova Y72 обладает вместительным аккумулятором на 6000 мАч. Он позволяет без подзарядки 31 час смотреть ролики или 25 часов серфить в интернете.

Смартфон работает с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge на 22.5 Вт. С ее помощью можно полностью зарядить смартфон за 99 минут. Предусмотрено 20 уровней защиты для безопасной зарядки.

Модель работает с технологией энергосбережения на базе искусственного интеллекта. Кроме того, смартфон оснащен встроенной системой охлаждения с использованием графена, обеспечивающей более высокий уровень теплопроводности в сравнении с обычными системами на основе графита.

Кнопка X для быстрого доступа к приложениям

Смартфон Huawei nova Y72 также выделяется наличием фирменной кнопки X. Она позволяет быстро получить доступ к популярным приложениям и тем самым сэкономить время. Нужные приложения будут отображены в меню быстрого доступа. С помощью двойного нажатия или удержания кнопки можно совершать повседневные действия. Например, активировать камеру и сделать мгновенный снимок или включить фонарик в одно касание.

Huawei nova Y72 поддерживает «простой режим», при котором в одно нажатие значки приложений и шрифты становятся крупнее. Это особенно полезно пожилым людям.

Смартфон обладает инновационной системой распознавания отпечатков пальцев. Достаточно провести пальцем по датчику, а не нажимать на него или несколько раз прикладывать палец. Это позволяет меньше времени тратить на то, чтобы разблокировать устройство.

Фирменная оболочка EMUI 12 с виджетами и умным поиском

Huawei nova Y72 работает с фирменной оболочкой EMUI 12. Достаточно провести вверх по значкам некоторых приложений, чтобы добавить виджеты на рабочий экран. С их помощью можно узнать нужную информацию, не открывая приложение, в том числе погоду, заметки или количество пройденных шагов.

В смартфон уже предустановлен магазин приложений AppGallery. В нем представлены почти все мировые и белорусские сервисы, в том числе мессенджеры, мобильные банки, карты и онлайн-такси. Недостающие приложения поможет найти и загрузить встроенная поисковая система Petal Search.

Цвета и стоимость

В Беларуси Huawei nova Y72 доступен в черном или зеленом цвете на выбор. По 14 марта действуют акционные цены: рекомендованная розничная цена смартфона со 128 ГБ встроенной памяти составляет 499 рублей, а с 256 ГБ – 599 рублей. Приобрести новинку можно в крупных торговых сетях: МТС, А1, «5 элемент», «Электросила» и 21век.