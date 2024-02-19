В МТС стартовали продажи смартфона Realme Note 50

Новинку со стильным дизайном, тонким корпусом и емкой батареей можно приобрести от 14,31 рубля в месяц. При оформлении заказа на сайте интернет-магазина МТС действует бесплатная доставка.

realme Note 50

IPS-экран с разрешением HD+

Емкая батарея на 5000 мАч

Быстрая зарядка мощностью 10 Вт

Смартфон Realme Note 50 — сбалансированное решение для выполнения стандартных пользовательских задач: телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети. Модель оснащена большим 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1600x720 пикселей). Поддержка повышенной частоты обновления 90 Гц обеспечивает плавное изображение и широкие возможности для игр. Тонкий корпус толщиной 7,99 мм в сочетании с C-образными гранями обеспечивает отличную эргономику.

Запечатлевать окружающий мир поможет основная двойная камера на 13 Мп, работающая при поддержке умных алгоритмов. Поддерживается видеосъемка в качестве до 1080p с частотой 30 в секунду и профессиональный режим фотосъемки, где можно вручную выставить все настройки. Для видеовызовов и создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп.

Смартфон Realme Note 50 защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54. Имеется тройной слот для двух сим-карт и карты памяти microSD до 2 ТБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Длительное время автономной работы устройства обеспечивает емкая батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.

Стоимость Realme Note 50 4/128 ГБ составит 329 рублей при оплате сразу или от 14,31 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.