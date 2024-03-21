Абоненты МТС получили возможность подключать «Подписку МТС Премиум+» за бонусные баллы

Участники программы «МТС Бонус» теперь могут обменивать бонусные баллы на новый подарок — комплексную услугу «Подписка МТС Премиум+». 750 баллов позволят в течение 1 месяца бесплатно пользоваться дополнительным трафиком гигабайт или минут, а также скидкой на ряд услуг.

«Подписка МТС Премиум+» в зависимости от тарифного плана включает до 50 ГБ интернет-трафика или безлимит звонков внутри сети. Услуга также предоставляет 100%-ную скидку на доступ к 85 каналам интерактивного телевидения «МТС ТВ», онлайн-кинотеатрам more.tv и Иви, онлайн-библиотеке «Книги с Литрес» и музыкальному сервису МТС Musiс. Дополнительно действует 20%-я скидка на 9 услуг, среди них — «TWIN-карта», «Безлимит во все сети» и «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)».

Стоимость подключения «Подписки МТС Премиум+» на 1 месяц в рамках программы «МТС Бонус» составляет 750 бонусных баллов. При этом абонент не должен пользоваться бонусной услугой в момент подключения.

Обменять бонусные баллы на подарки можно через мобильное приложение «Мой МТС» или в личном кабинете Интернет-помощника. Стать участником программы «МТС Бонус» можно с помощью приложения «Мой МТС» или отправить SMS-сообщение с буквой A или a (латинская) на номер 707.