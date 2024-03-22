«Витрина цифровых проектов» станет доступна резидентам ПВТ

Парк высоких технологий традиционно выступает диалоговой площадкой для обсуждения новых возможностей для IT-бизнеса и активно участвует в развитии новых инициатив в сфере цифровой трансформации экономики, сообщает пресс-служба ПВТ.

15 марта 2024 года Правительством Республики Беларусь принято Постановление № 184, направленное на реализацию Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2023 г. № 381 «О цифровом развитии», которое предусматривает запуск «Витрины цифровых проектов».

Владельцем государственной информационной системы «Витрина цифровых проектов» является Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, а оператором – Центр цифрового развития.

Через систему будут обеспечиваться формирование и ведение Государственного регистра информационных ресурсов, Государственного регистра информационных систем, регистра государственных цифровых платформ.

В ней будет размещаться информация о приоритетных (тематических) направлениях, по которым реализуются пилотные проекты в сфере цифрового развития, сведения об успешных пилотных проектах, результаты оценки уровня цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц.

Также через «Витрину цифровых проектов» предусмотрено формирование и ведение базы данных технологических компетенций резидентов Парка высоких технологий, предоставление данных о зарегистрированных информационных ресурсах, информационных системах, государственных цифровых платформах.

У резидентов Парка высоких технологий будет возможность предоставлять информацию о себе в личных электронных кабинетах.

Платформа будет доступна по адресу: «цифровые-проекты.бел». Регламент работы информационной системы будет утвержден Министерством связи и информатизации.