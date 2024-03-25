В МТС поступил в продажу новый смартфон Infinix HOT 40 Pro

В МТС появился новый смартфон Infinix HOT 40 Pro. Новинку можно оформить в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого взноса. Ежемесячный платеж составит от 29,09 рубля в месяц.

Infinix HOT 40 Pro — портал в мир разлечений. Новинка отличается высокой производительностью, отличным качеством снимков и большой автономностью.

Плавный дисплей FHD+ 120 Гц со смарт-панелью

Процессор Helio G99 с игровым движком XBOOST

Основная камера 108 Мп + 32 Мп селфи-камера

Батарея 5000 мАч + быстрая зарядка 33 Вт

сетевая антенна из метаматериалов

Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080x2460 пикселей, которое обеспечивает высокую четкость изображения. Премиальный FHD+ дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц обеспечивает превосходную плавность работы интерфейса. Пользователь может выбрать один из трех режимов частоты обновления экрана, либо выбрать автоматический режим, который будет подстраивать параметры под текущие задачи.

Особенностью смартфона является блок камер, в который установлены 108-мегапиксельная основная камера, чтобы получать яркие и насыщенные фото в любых условиях освещения, и дополнительные камеры, которые используются для макросъемки и для работы портретного режима. Для создания селфи предусмотрена камера на 32 Мп. Благодаря фронтальной вспышке селфи-камера флагманского уровня позволит снимать отличные портреты даже при плохом освещении.

Infinix HOT 40 Pro оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99, который обладает хорошим уровнем производительности, при этом сохраняя высокую энергоэффективность. А специальный игровой движок XBOOST позволит в одно касание оптимизировать ресурсы устройства и направить их на повышение производительности.

Смартфон также порадует качественным стереозвуком, поддержкой Bluetooth 5.2 и NFC. Доступно распознавание пользователя по лицу и отпечатку пальцев через сканер, встроенный в кнопку питания. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч — до 24 часов в режиме ожидания или до 2 часов разговоров даже в том случае, когда остались последние 5% заряда.

Смартфон способен работать до 30 часов в режиме стриминга видео и до 9 часов игр. Быстрая зарядка 33 Вт обеспечивает высокую скорость восполнения аккумулятора, при этом поддерживая безопасность процесса, контролируя его температуру и тем самым продлевая срок службы батареи.

Infinix HOT40 Pro предлагает 256 ГБ встроенного хранилища и 8 ГБ оперативной памяти. Стоимость смартфона составит 669 рублей или в рассрочку от 29,09 рубля в месяц. При покупке новинки через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка.