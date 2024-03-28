В МТС стартовали продажи новых смартфонов realme 12 Pro и 12 Pro+

В МТС представлена новая серия смартфонов realme 12 Pro. Новинки выделяются уникальным дизайном и передовыми возможностями для фото и видеосъемки. Гаджеты с флагманскими функциями можно приобрести в рассрочку без переплат от 56,48 рубля в месяц.

realme 12 Pro и 12 Pro+:

Экран 6,7 дюйма с OLED-матрицей

Уникальный дизайн I Pro камера

Основная камера на 50 Мп

Батарея 5000 мАч + быстрая зарядка 67 Вт

realme 12 Pro и 12 Pro+ притягивают внимание своим изысканным дизайном. Внешний вид серии смартфонов вдохновлен легендарным швейцарским брендом Rolex и разработан совместно с ведущими создателями премиальных часов. Корпус обеих моделей выполнен из экокожи и обладает высокой степенью защиты от воды и пыли по стандарту IP65, что делает девайсы устойчивыми к различным условиям. Новинки получили улучшенный блок камер и расширенный функционал для съемки, что позволяет делать кадры по-настоящему кинематографического уровня.

Модель realme 12 Pro имеет изогнутый безрамочный OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с функцией защиты зрения. Разрешение FHD+ обеспечивает яркое и четкое изображение на экране. За счет частоты обновления 120 Гц картинка воспроизводится плавно, без мерцания и разрывов кадров, что создает визуальный комфорт для просмотра контента. Двойные динамики с технологией Dolby Atmos отвечают за насыщенный звук. А два микрофона с функцией шумоподавления улучшают четкость речи при разговорах.

Основная камера смартфона оснащена датчиком Sony IMX882 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Дополнительные фильтры позволяют улучшить тона, стиль и передачу цвета. Фотовозможности смартфона дополнены 32-мегапиксельным телеобъективом Sony IMX709 с OIS и двукратным оптическим зумом, а также широкоугольным объективом на 8 Мп. Для портретной съемки предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.

Процессор Snapdragon 6 Gen 1 с улучшенной системой охлаждения обеспечивает устройству стабильную работу и предотвращает его перегрев при запуске видеоигр со сложной графикой. Технология DRE позволяет повысить производительность устройства при выполнении нескольких задач одновременно. Батарея емкостью 5000 мАч отвечает за длительную автономность и позволяет продуктивно использовать гаджет на протяжении всего дня без подзарядки.

Модель realme 12 Pro 5G 8/256 ГБ предлагается за 1299 рублей, а с памятью 12/512 ГБ — за 1499 рублей. При оформлении смартфона в рассрочку ежемесячный платеж составит от 56,48 рубля в месяц.

В числе основных преимуществ realme 12 Pro+ можно выделить его перископический портретный объектив с разрешением 64 Мп. Камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS) и имеет 3-кратный оптический зум. При этом, максимальный уровень зума достигает 120-кратного увеличения. Основная камера оснащена сенсором Sony IMX890 на 50 Мп. Также в смартфоне есть широкоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 32 Мп. Такой флагманский функционал позволяет создавать выразительные и художественные снимки. Умные алгоритмы обработки гарантируют четкие изображения при любом освещении.

Изогнутый дисплей с диагональю 6,7 дюйма выполнен по технологии OLED и частотой обновления 120 Гц, что позволяет сохранять яркость изображения даже в солнечную погоду. Продвинутый процессор Snapdragon 7s Gen 2 обеспечивает смартфону высокую производительность и эффективное управление энергией. Аккумулятор на 5000 мАч позволяет гаджету в течение дня выдерживать активные нагрузки, включая звонки, игры и просмотр видео. Зарядное устройство мощностью 67 Вт восполняет заряд батареи на 50% всего за 20 минут.

Смартфон realme 12 Pro+ 5G 12/512 ГБ предлагается за 1899 рублей или в рассрочку от 82,57 рубля в месяц без первого взноса.