Число атак на мобильные устройства в Беларуси в 2023 году выросло почти в два раза

Число атак на мобильные устройства пользователей в Беларуси в 2023 году по сравнению с предыдущим годом выросло почти в два раза. Эти данные были получены в рамках подготовки ежегодного отчёта Kaspersky по ландшафту мобильных угроз.

Самым распространённым типом угроз в стране стало рекламное ПО, нацеленное на геймеров, — оно предполагает скрытую рекламу в модах для Minecraft. В тройку также вошли приложения с назойливой рекламой и рекламные приложения, которые скрывают свою иконку на устройстве и показывают пользователю объявления, будучи «инкогнито».

Рекламное ПО — это программы, которые показывают пользователям всплывающие окна с нежелательной, навязчивой рекламой. Нередко этот вид угроз может проникать на устройство через сторонние вредоносные программы — например, через вредоносные загрузчики или дропперы. Также рекламное ПО может содержаться в бесплатных и условно-бесплатных программах. Некоторые виды рекламного ПО скрывают свою иконку, и в этом случае удалить источник назойливой рекламы становится сложнее. Или, как в случае со скрытой рекламой в модах для Minecraft, её демонстрация происходит в невидимых окнах в фоновом режиме, что увеличивает расход заряда батареи на устройстве, а также трафика.

«Устойчивый рост атак на мобильные устройства в 2023 году наблюдался во всём мире, и активность злоумышленников продолжает расти. При этом пользователи мобильных устройств могут пострадать не только от назойливого рекламного ПО, но и других онлайн-угроз, например вредоносных программ и фишинга. Поэтому важно быть внимательными в сети и доверять только надёжным источникам», — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.

Чтобы защититься от мобильных угроз, эксперты Kaspersky рекомендуют: