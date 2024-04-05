В приложении «Мой город» появились новые города

Два новых города – Старые Дороги (Минская область) и Россоны (Витебская область) присоединились к мобильному приложению «Мой город (Беларусь)». Теперь инновационная платформа охватывает 52 белорусских города, предоставляя жителям широкие возможности для взаимодействия с местными организациями. Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелекома».

Мобильное приложение «Мой город» обеспечивает пользователю удобный доступ к государственным и частным организациям прямо со смартфона. В нём собраны все необходимые данные о большинстве компаний, что делает поиск нужной информации быстрым и удобным.

С помощью приложения можно записаться на приём в госучреждения, ознакомиться с афишей культурных и спортивных мероприятий, заказать товары или услуги, узнать режим работы кафе и ресторанов и многое другое.



Цифровой навигатор поможет местным жителям, гостям и туристам не просто лучше узнать страну, а получить в смартфоне настоящего виртуального гида. Благодаря расширенному туристическому разделу «Туризм Беларуси – Васильковый край» можно составить маршрут путешествия и познакомиться с достопримечательностями.

В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by или обратиться в сервисный центр «Белтелеком».

Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан.