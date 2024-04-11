Резидент ПВТ впервые начал мониторинг качества атмосферного воздуха в Антарктиде

Резидент Парка высоких технологий «Р-НOKC» впервые начал мониторинг качества атмосферного воздуха в Антарктиде. В рамках совместного проекта с Республиканским центром полярных исследований Национальной академии наук Беларуси профессиональный газо- и аэрозольный анализатор ЭйрНод отправился с Белорусской антарктической экспедицией на Ледовый континент в район горы «Вечерняя». Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

К слову, ЭйрНод уже успешно эксплуатируется в различных проектах мирового уровня. Перед отправкой в Антарктиду специалисты протестировали устройство для использования в экстремальных температурах.

Достоверные данные о качестве воздуха на Южном полюсе получают уже с января 2024 года, а первые результаты будут представлены на конференции в Чили – «Глобальное антарктическое исследовательское мероприятие, SCAR 2024».

Этот долгосрочный и амбициозный проект представляет собой значительный шаг в мониторинге качества воздуха в Антарктиде с помощью компактных станций и в очередной раз подтверждает уникальность данного оборудования и его работоспособность в суровых условиях.

Как отмечают специалисты, территория Антарктиды очень чувствительна к изменениям климата. Информация о содержании различных веществ, которые влияют на климат, важна для оценки уровня загрязнения и его тенденций.

Измерения приземных концентраций загрязнителей в Восточной Антарктиде, где расположилась белорусская станция, ранее не проводились, использовались дистанционные методы оценки. Полученные благодаря ЭйрНод данные послужат прогрессу в изучении антарктических феноменов.