В МТС начались продажи смартфона РОСО C65 8/256 ГБ. Новинку можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого взноса. Ежемесячный платеж составит от 21,70 рубля.

6,74-дюймовый экран на 90 Гц

Высокая производительность

Основная камера на 50 Мп

Аккумулятор 5000 мАч + быстрая зарядка 18 Вт

До 23 часов просмотра видео

Смартфон POCO C65 готов порадовать большим 6,74-дюймовым IPS-экраном с реалистичной цветопередачей и полезной площадью почти 90%. Плавное изображение и экономию заряда в зависимости от ситуации обеспечивает поддержка адаптивной частоты обновления до 90 Гц. Разрешение дисплея составляет 1600х720 пикселей. От повреждений он защищен усиленным стеклом Corning Gorilla Glass.

Впечатляющие фото и видео поможет получать мощная тройная камера с основным сенсором на 50 Мп и алгоритмами искусственного интеллекта. Она поддерживает продвинутый портретный режим и функцию «Кинофильм при дневном свете». Съемку мелких деталей вблизи упростит макрокамера на 2 Мп. Получать снимки с эффектом размытия фона позволит датчик глубины на 2 Мп. Для создания четких селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Высокую производительность POCO C65 при работе с приложениями и в играх обеспечивает мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85. Быстро снять блокировку поможет сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку. Имеется разъем 3,5 мм для проводных наушников и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Аккумулятор емкостью 5000 мАч позволит проработать на одном заряде до 31 часа в режиме разговоров или до 23 часов при просмотре видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Смартфон POCO C65 8/256 ГБ предлагается за 499 рублей как при оплате сразу, так и при покупке в рассрочку без первого взноса. Ежемесячный платеж составит от 21,70 рубля.