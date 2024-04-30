В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфонов Redmi Note 13 Pro и Pro+

В сети салонов и интернет-магазине МТС действует выгодное предложение. Покупатели модели Redmi Note 13 Pro или 13 Pro+ получают возможность дополнительно приобрести смарт-часы Redmi Watch 3 Active за 10 копеек. Приобретайте смартфоны с бонусом в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

Устройства серии Redmi Note 13 Pro выделяются впечатляющими камерами с разрешением до 200 Мп, а экраны моделей поддерживают высокую четкость изображения уровня Full HD+.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон может похвастаться впечатляющим 6,67-дюймовым OLED-экраном с повышенным разрешением 2712х1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, богатой цветопередачей и высокими показателями контрастности. А благодаря пиковой яркости до 1800 нит изображение на нем отлично читается даже в ясный день на улице. Снимки впечатляющего качества позволит получать тройная камера со сверхвысоким разрешением 200 Мп, широкоугольным сенсором на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Она работает при поддержке системы оптической стабилизации изображения, которая устраняет последствия тряски камеры и помогает добиваться четкой картинки при съемке в движении. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Стоимость Redmi Note 13 Pro 8/256GB составит 1299 рублей. Оформить покупку смартфона можно и в рассрочку без переплат. Ежемесячный платеж составит от 56,48 рубля в месяц.

Версию модели с памятью 12/512GB можно приобрести за 1499 рублей или от 65,18 рубля в месяц – в рассрочку. При покупке смартфона по 19 мая 2024 года можно дополнительно приобрести бонус за 10 копеек – смарт-часы Redmi Watch 3 Active.

Redmi Note 13 Pro+

Смартфон оснащен премиальным 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712х1220 пикслелей и мощной тройной камерой с основным сенсором на 200 Мп. Вместе с тем, он располагает скругленными гранями и корпусом из экокожи, благодаря которым смотрится особенно привлекательно и приятно ощущается в руке. Высокую скорость работы в нем обеспечивает производительный процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra. А поддержка ультрабыстрой зарядки мощностью 120 Вт позволит зарядить его батарею всего за 19 минут.

Redmi Note 13 Pro+ 8/256GB доступен за 1699 рублей. Его также можно приобрести в рассрочку без переплат от 73,87 рубля в месяц.

Стоимость модели смартфона с объемом памяти 12/512GB составит 1899 рублей. В рассрочку ежемесячный платеж составит от 82,57 рубля. Для покупателей этих моделей по 19 мая 2024 года доступен бонус – смарт-часы Redmi Watch 3 Active за 10 копеек.

Смарт-часы предоставляют множество функций для отслеживания физической активности и параметров организма. Большой 1,83-дюймовый LCD-экран с разрешением 240x280 пикселей обеспечивает яркое и четкое отображение данных даже при ярком солнце. Благодаря уровню водонепроницаемости 5 ATM гаджет можно использовать во время плавания. Отслеживать свой спортивный прогресс, чтобы стать лучшей версией себя, поможет поддержка более 100 режимов тренировок.

Redmi Watch 3 Active способны определять точное местоположение с помощью GPS, управлять воспроизведением музыки, уведомлять о входящих вызовах и сообщениях. Часы оснащены встроенным микрофоном и динамиком, что позволит совершать Bluetooth-звонки прямо с запястья. Гаджет порадует и своей автономностью — до 12 дней работы в обычном режиме использования.