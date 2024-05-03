Представлен смартфон Vivo Y100

Vivo представила новый смартфон среднего уровня, который имеет характеристики, аналогичные выпущенному ранее Vivo V30 Lite. Аппарат Vivo Y100 представляет собой недорогое устройство на базе процессора от Qualcomm, с ярким дисплеем и ёмким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Разработчики оснастили Vivo Y100 дисплеем AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Используется панель с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления экрана 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м². От повреждений экран защищает стекло Asahi Glass AGC DT-Star2 Plus. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP54. Сканер отпечатков пальце интегрирован в область экрана.

В верхней части дисплея имеется отверстие, в котором размещена 8-мегапиксельная камера (f/2.0). Основная камера объединила 50-мегапиксельный широкоугольный сенсор (f/1.8) с датчиком глубины на 2 Мп (f/2.4). Обе камеры поддерживают съёмку видео 1080p на скорости 30 кадров в секунду.

Производительность в Vivo Y100 обеспечивает восьмиядерный микропроцессор Snapdragon 685 (четыре ядра Cortex-A73 с частотой до 2,8 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,9 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Adreno 610. Конфигурацию дополняют 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 Гбайт.

В качестве источника питания задействован аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Процесс зарядки от 1 до 80 % занимает 30 минут. Также поддерживается обратная проводная зарядка. Для восполнения энергии предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Vivo Y100 имеет габариты 163,2×75,8×7,8 мм и весит 186 г. Аппарат работает под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом Funtouch OS 14. Смартфон будет доступен в чёрном и зелёном цветовых вариантах исполнения корпуса. Версия смартфона с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ будет стоить в рознице около $250.