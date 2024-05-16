В Беларуси появятся смартфоны Huawei Pura 70 с лучшей камерой по версии DXOMARK

На белорусский рынок выйдут флагманские смартфоны серии Huawei Pura 70, ставшие мировой сенсацией. В торговые сети поступят сразу три модели – Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra, которая уже возглавила авторитетный рейтинг DXOMARK. Новинки отличают стильный дизайн, мощные светосильные камеры нового поколения с поддержкой высокоскоростной съемки и стекло повышенной прочности Kunlun.

Новая флагманская серия будет доступна по всей Беларуси. Предзаказ продлится по 22 мая, а продажи стартуют 23 мая. Заявки принимают торговые сети МТС, А1, «Электросила», «5 элемент» и 21vek. Цены на новинки начинаются от 2499 рублей. Первых покупателей ожидают бонусы – смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Classic в подарок или за 10 копеек и возможность бесплатной замены экрана в течение полугода с момента покупки.

Дизайн, устремленный в будущее

Серия Huawei Pura 70 – это преемник флагманской линейки Huawei P, которая всегда демонстрировала сбалансированное сочетание эстетики и технологий умной фотографии. Небольшой ребрендинг призван подчеркнуть изменения в подходе к созданию топовых смартфонов, и он нашел свое отражение в дизайне новых моделей.

Так, в основе дизайна серии Huawei Pura 70 лежит не акцент на красоту природы, как это было в моделях предыдущих поколений – он теперь фокусируется на эстетике города, людях и технологиях. Этот подход нашел свое выражение в треугольном дизайне модулей камер, который символизирует движение вперед. При этом, все три модели обладают изящной обтекаемой конструкцией с тонкими изгибами. Экраны смартфонов повторяют изогнутую поверхность задней панели, обеспечивая удобство использования. Закругления по краям также создают эффект безграничного экрана.

Модели Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro предлагают более сдержанный дизайн задней панели для поклонников эстетики минимализма. Обе доступны в белом и черном цветах, а Huawei Pura 70 – еще и в розовом. В Huawei Pura 70 Ultra же задействована приятная наощупь изысканная рельефная текстура со звездным узором, изготовленная из экокожи. Флагман доступен в черной, зеленой и коричневой расцветках.

Светосильные камеры с мощным зумом

Смартфоны серии Huawei Pura 70 оснащены инновационными камерами нового поколения. Благодаря мощным аппаратным возможностям и технологии XD Motion Engine (процессор для съемки в движении) они позволяют буквально «остановить время» для создания качественных снимков в режиме высокоскоростной съемки. Будь то движущийся вдалеке поезд или идущая рядом игра в теннис – всегда можно запечатлеть нужный объект с большой четкостью. Модель Huawei Pura 70 Ultra даже возглавила мировой авторитетный рейтинг мобильных камер DXOMARK с результатом 163 балла.

Основная камера Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro получила крупный сенсор размером 1/1,3 дюйма с разрешением 50 Мп и регулируемую физическую диафрагму f/1.4-f/4.0, что гарантирует захват большого количества света.

Флагман Huawei Pura 70 Ultra в качестве основной получил инновационную камеру на 50 Мп с выдвижным объективом, большим 1-дюймовым сенсором и широкой физической диафрагмой f/1.6. В конструкции выдвижного механизма объектива используется высокопрочные и износоустойчивые материалы, благодаря которым он успешно прошел тест на 300 тыс. повторений операции выдвигания.

Смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra снабжены революционными телемакрокамерами с широкой диафрагмой f/2.1 и поддержкой длиннофокусного механического хода. Они подерживают 100-кратное приближение отдаленных объектов и 35-кратный макрозум с расстояния в 5 см, позволяя запечатлеть мелкие детали вблизи. Телефотокамера базового флагмана Huawei Pura 70 поддерживает 5-кратное оптическое и 50-кратное цифровое приближение.

Третьим модулем во всех трех случаях выступает ультраширокоугольная камера: у Huawei Pura 70 – на 13 Мп, у Huawei Pura 70 Pro – на 12,5 Мп, а у Huawei Pura 70 Ultra – на 40 Мп. В передней части расположена фронтальная камера на 13 Мп.

Яркий и защищенный экран

Смартфоны серии Huawei Pura 70 оснащены OLED-экраном нового поколения Huawei X-True Hi-Res. Он способен отображать 1,07 млн цветов и обеспечивает высокую четкость картинки благодаря плотности пикселей 460 ppi. Пиковая яркость до 2500 нит позволяет четко видеть изображение даже при ярком внешнем освещении.

Высокую плавность работы экрана обеспечивает поддержка адаптивной частоты обновления 1–120 Гц, которая может регулироваться интеллектуально в зависмости от сценария использования. Устранять неприятное мерцание помогает высокочастотное ШИМ-затемнение на частоте 1440 Гц.

От повреждений экраны Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro защищены износостойким стеклом Kunlun Glass второго поколения. По сравнению с предыдущим поколением его прочность при падении увеличена на 100%. Дисплей Huawei Pura 70 Ultra же покрыт стеклом Kunlun, в котором применяется технология сопротивления царапинам Crystal Armor. В ней используется инновационный аморфный алмазоподобный углерод, повышающий устойчивость покрытия к царапинам на 300%.

Емкие батареи и быстрая зарядка

Новые флагманы Huawei способны долго радовать своей автономной работой. Модель Huawei Pura 70 работает от аккумулятора емкостью 4900 мАч, Huawei Pura 70 Pro – 5050 мАч, а Huawei Pura 70 Ultra – 5200 мАч.

Базовый флагман Huawei Pura 70 поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge 66 Вт и беспроводную зарядку Huawei SuperCharge 50 Вт. Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra же позволяют зарядить смартфон еще быстрее: у них поддерживаемая мощность проводной зарядки достигает 100 Вт, а беспроводной – 80 Вт. Последняя может поднять индикатор заряда до 50% всего за 15 минут.

Персонализированные темы и защита от воды

Смартфоны серии Huawei Pura 70 работают под управлением фирменной оболочки EMUI 14.2. Для установки приложений в ней используется магазин AppGallery, где можно найти все популярные в Беларуси мобильные программы. Искать в сторонних источниках помогает поисковая система Petal Search.

В EMUI 14.2 также реализована функция интеллектуального распознавания лиц, которая умеет автоматически скрывать сведения уведомлений для защиты конфиденциальности, когда поймет, что помимо владельца в экран смартфона смотрит кто-то еще. А для придания смартфону индивидуальности доступно множество персонализированных тем рабочего экрана с использованием геометрических фигур, эмодзи и других элементов.

Из других особенностей Huawei Pura 70 – все смартфоны серии защищены от пыли и воды по стандарту IP68, оснащены датчиком отпечатков пальцев, модулями Bluetooth 5.2, NFC и стереодинамиками.

Из других особенностей Huawei Pura 70 – все смартфоны серии защищены от пыли и воды по стандарту IP68, оснащены датчиком отпечатков пальцев, модулями Bluetooth 5.2, NFC и стереодинамиками. В качестве виртуального ассистента по умолчанию установлена Алиса от Яндекс. С ее помощью пользователи смогут поставить будильник, позвонить кому-либо из списка контактов, а также управлять устройствами, подключенными к Умному дому Яндекса. Алиса будет доступна при активации сим-карты A1, МТС или life:).

Стоимость и акции

Предзаказ новинок принимается в торговых сетях МТС, А1, «Электросила», «5 элемент» и 21vek. Рекомендованная розничная цена на базовый флагман Huawei Pura 70 в конфигурации 12+256 ГБ составляет 2499 рублей, на улучшенную версию Huawei Pura 70 Pro с 12+512 ГБ – 3199 рублей, а на флагман Huawei Pura 70 Ultra c 16+512 ГБ – 4499 рубля.

Для покупателей новых смартфонов серии Huawei Pura 70 предусмотрены специальные предложения: смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Classic в подарок или за 10 копеек (зависит от торговой сети). Акция действует до 25.06.2024. А также возможность бесплатной замены экрана в случае его повреждения в течение 6 месяцев с момента покупки. Данная акция распространяется на все смартфоны линейки Huawei Pura 70, приобретенные в период до 06.05.2026. В продажу новинки поступят 23 мая.