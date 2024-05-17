Представлен смартфон Moto X50 Ultra

Состоялась официальная премьера смартфона Moto X50 Ultra. Moto X50 Ultra базируется на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Боковая рамка — металлическая, тыльная панель может быть оформлена или деревом, или стеклом.

Moto X50 Ultra получил экран OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 1,5К и кадровой частотой 144 Гц. Фронтальная камера — с 50-мегапиксельным сенсором, основная — с датчиками разрешением 50 Мп (OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (Samsung JN1, в составе модуля со сверхширокоугольным объективом) и 64 Мп (OmniVision OV64B, с телеобъективом с 3-кратным зумом, максимальный зум — 100х).

Ёмкость аккумулятора составила 4500 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 125 Вт и беспроводная — мощностью 50 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 7 и порт USB 3.1 Gen2.

Смартфон представили в Китае в трёх конфигурациях: 12/256 ГБ — 555 долларов, 12/512 ГБ — 595 долларов, 16 ГБ / 1 ТБ — 650 долларов.