Студенты MIT похитили $25 млн из блокчейна Ethereum, но их поймали

Минюст США подготовил обвинительное заключение, согласно которому двое братьев — студентов Массачусетского технологического института (MIT) осуществили вмешательство в работу блокчейна Ethereum и за 12 секунд предположительно украли цифровые активы на сумму $25 млн, реализовав беспрецедентную преступную схему.

Схема является настолько сложной, что она «ставит под сомнение саму целостность блокчейна», отметил прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams). «Братья, изучавшие информатику и математику в одном из самых престижных университетов мира, предположительно использовали свои особые навыки и образование, чтобы осуществить вмешательство и манипулировать протоколами, на которые полагаются миллионы пользователей Ethereum по всему миру. Как только они привели план в действие, похищение средств заняло всего 12 секунд», — заявил Уильямс.

24-летний Антон и 28-летний Джеймс Перейро-Буэно (Anton & James Peraire-Bueno) были арестованы 14 мая по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Каждому грозят до 20 лет тюремного заключения по каждому из предъявленных обвинений. Реализация схемы была запущена в декабре 2022 года — этому предшествовали несколько месяцев планирования, гласит обвинительное заключение. Используя свои «особые навыки» и опыт в криптовалютной торговле, студенты МТИ получили доступ к «ожидающим частным транзакциям» в блокчейне и «использовали этот доступ для изменения отдельных транзакций и получения криптовалюты своих жертв».

В обвинительном заключении подробно описано, как работала схема с эксплуатацией уязвимости блокчейна Ethereum в первые мгновения после проведения транзакции, но до её добавления в блокчейн. Эти ожидающие транзакции структурируются в блок, проверяются валидатором, после чего добавляются в блокчейн — отслеживающий криптоактивы децентрализованный реестр. Братья осуществили вмешательство в этот процесс, «создав серию валидаторов Ethereum» через подставные компании и иностранные криптобиржи, чтобы скрыть свои личности.

Они запускали «транзакции-приманки» для привлечения внимания ботов, которые используются, чтобы найти продавцам и покупателям прибыльные перспективы в сети Ethereum. Когда боты ухватили наживку, подконтрольные братьям валидаторы эксплуатировали уязвимость в процессе формирования блоков, изменяли транзакции, переупорядочивая блок в пользу злоумышленников перед его добавлением в блокчейн. Когда потерпевшие обнаружили кражу, они попытались потребовать возврата средств, но эти просьбы были отклонены, а деньги спрятаны.

История онлайн-поиска братьев показала, что они изучали информацию и «предприняли множество шагов, чтобы скрыть свои незаконные доходы», утверждает Минюст. Это было «создание подставных компаний и использование нескольких частных криптовалютных адресов и зарубежных компьютерных бирж», не применяющих схемы верификации клиентов KYC (Know Your Customer). Они осуществляли поиск по запросам, связанным с противоправной деятельностью, например, «как отмыть криптовалюту». И даже пытались подготовиться к последствиям своей операции, о чём свидетельствуют запросы «ведущие юристы по криптовалютам», «срок давности за отмывание денег» и даже «выдаёт ли [та или иная страна] в Соединённые Штаты», пишет 3Dnews.

При раскрытии преступной схемы, как сообщил спецагент отдела уголовных расследований Налоговой службы США Томас Фатторуссо (Thomas Fattorusso), правоохранители «просто отслеживали деньги», сочетая передовые технологии и традиционные следственные действия как в блокчейне, так и вне него.