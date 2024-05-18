Xiaomi представила смартфон Redmi Note 13R среднего уровня. IPS-экран нового устройства обладает диагональю 6,79 дюйма, поддерживает разрешение 2460 × 1080 пикселей и имеет яркость 550 кд/м2.

В основе Redmi Note 13R используется 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 2 (два ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 на 2,0 ГГц и графическое ядро Adreno 613). Смартфон предлагает от 6 до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 от 128 до 512 Гбайт. Объём постоянной памяти можно увеличить ещё на 1 Тбайт за счёт поддержки карт памяти microSD.

Сзади у смартфона установлена 50-мегапиксельная камера с оптикой f/1.8 и дополнительная макрокамера с разрешением 2 Мп. В экран встроена фронтальная камера на 8 Мп. У прошлогодней модели спереди был датчик на 5 Мп.

Ёмкость батареи Redmi Note 13R составляет 5030 мА·ч, на 30 мА·ч больше, чем у прошлогодней модели. Устройство поставляется с зарядкой мощностью 33 Вт. Redmi Note 13R предлагается с фирменной программной оболочкой HyperOS. Смартфон будет доступен в синем, серебряном и чёрном вариантах корпуса.

Версия устройства с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти оценивается в 1399 юаней ($195). Самая дорогая версия с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти — в 2199 юаней ($305). Новинка пока доступна только в Китае.